威爾斯擊敗烏克蘭　隔64年再入世界盃決賽周

周一(6日)凌晨舉行嘅世界盃外圍賽歐洲區附加賽決賽，威爾斯靠對手擺烏龍，主場以1比0擊敗烏克蘭，相隔64年之後，再打入世界盃決賽周。

烏克蘭今仗反客為主，開波3分鐘幾乎先開紀錄，辛真高快射罰球入網，但球證當時未吹哨子，判入球無效，需要重開罰球。呢位效力曼城嘅後衞之後仲有1次勁射，僅被威爾斯門將軒尼斯撲出。

威爾斯陷入劣勢之下，靠1次罰球攻勢率先入波，當時踢到34分鐘，加里夫巴利左路開出罰球，去勢非常急勁，烏克蘭中場耶莫蘭高想解圍，反而頂入自己龍門。

烏克蘭落後之下，瘋狂反擊，全場有24次射門，反觀威爾斯只有10次射門，但勝在門將軒尼斯演出神勇，9次成功撲球，令烏克蘭無功而還，成為威爾斯贏波大功臣。

至於威爾斯亦有2次拉開紀錄黃金機會，包括比蘭莊臣射門中柱彈出，加里夫巴利離門10碼起腳，被烏克蘭門將保舒贊撲出，最終威爾斯維持1比0勝果，繼1958年之後，第2次打入世界盃決賽周。

早前有傳如果威斯爾出局，球星加里夫巴利就會掛靴退休，依家可以繼續球員生涯。根據之前抽籤安排，威爾斯將會進入世界盃B組，同組對手有英格蘭、美國、伊朗。