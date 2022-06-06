C朗創造3入球　葡萄牙大炒瑞士

C朗又有「神作」！呢位37歲巨星喺周一(6日)凌晨歐國聯A2組，主射罰球造就隊友建功，加上個人梅開二度，率領葡萄牙主場以4比0大勝瑞士，打開今屆勝利之門。C朗已經連續19年為國家隊入波，認真犀利，看台上嘅媽媽開心激動到喊。

葡萄牙上仗歐國聯對西班牙，C朗僅後備上陣踢咗28分鐘，結果只能打和1比1，呢位曼聯射手今仗復任正選，葡萄牙攻力大增。開賽15分鐘，C朗主射罰球，被瑞士門將基哥高保撲出，威廉卡維奴第一時間上前補射入網。

C朗之後喺35及39分鐘，迅速梅開二度，今年首次為葡萄牙建功，累積117個國家隊入球，亦係職業生涯第815球，兩項數據都係史上第一。換邊之後，祖奧簡斯路單刀過埋門將，射成4比0完場。

同組另1場出現爆冷賽果，西班牙兩度落後之下，踢到補時靠中堅恩尼高馬天尼斯入波，作客以2比2逼和捷克。

西班牙新星加維今場亦入1球，以17歲零304日成為西班牙國家隊史上正式賽事最年輕入波球員。