富士24小時耐力賽　唐偉楓偕日本隊友封王

香港車手唐偉楓周日（5日）夥拍3個Helm Motorsports車隊隊友，駕駛日產GT-R Nismo GT3戰車，在「富士24小時耐力賽」以760圈衝線，勇奪冠軍。

唐偉楓與3個日本隊友平木湧也、平木玲次和鳥羽豊，日前在排位賽獲得次名，周日在正賽排第2位起步。車隊原本處於領先位置，但戰至凌晨2時，因一次犯錯被罰，一度落後3圈，奮力追趕下，總算追至第2位，僅落後第1位2圈。原以為與冠軍擦身而過，但對手在比賽最後3小時因機件故障退賽，令港將驚險封王。

這是唐偉楓繼2020年9月（當時效力Hirix Good Day車隊）後，再在「富士24小時耐力賽」奪冠。他賽後表示與隊友首次合作，但溝通良好，由練習、排位賽到正賽都非常順利：「最難忘當然是衝線一刻，雖然我比賽都是抱着贏的心態，但當目標真正實現，感覺非常特別。」

完成本站賽事後，唐偉楓會留在日本訓練兩周，月中轉赴葡萄牙，備戰下月舉行的「波爾蒂芒24小時耐力賽」。他將夥拍香港車手甄卓偉、古兆霖和劉英傑，駕駛奧迪RS3 LMS TCR，為比利時車隊AC Motorsports爭勝。