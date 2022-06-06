甲組聯賽盃　高力北區5比2踢垮「綠戰士」

周日(5日)上演多場「聯賽盃」分組賽，其中在廣福公園爆發了兩場甲組矚目大戰，A組的高力北區作客以5比2擊敗和富大埔，而B組的佳聯元朗則以3比2，反勝有法比奧在陣的沙田。

會方已表明會接受足總邀請，來季重返港超聯的和富大埔，一如過往吸引到大批主場球迷入場為「綠戰士」打氣，惜開賽僅16分鐘便告失守，被高力北區的艾華主射罰球破網。落後的「綠戰士」戰到33鐘，先憑趙少維硬闖入禁區命射得手扳平，再在7分鐘後由安基斯近門建功，反超前2比1。但這個比數在完上半場前改寫，客軍的羅俊仁左路直射罰球破網成2比2。

換邊後，高力北區火力全開，先是艾華在49分鐘門前輕鬆撞入，3比2再度領先；繼而羅俊仁分別在57分鐘和79分鐘建功，個人大演帽子戲法，協助球隊以5比2獲勝。贏波後的高力北區，以兩戰6分進佔A組積分榜第2名。

至於同日較早時間上演的另一場大戰，佳聯元朗在一度落後0比2的劣勢下，憑周祺、Ousmane，以及盧梓杰各入1球，以3比2打開賽事勝利之門。

【甲、乙、丙組「聯賽盃」第2周賽果】

甲組(A組)

和富大埔 2比5 高力北區

愉園 1比0 黃大仙

中西區 4比1 永義地產

甲組(B組)

東區 1比3 深水埗

佳聯元朗 3比2 沙田

乙組(A組)

屯門 1比2 騰翱聖約瑟

虎門 0 比1 油尖旺

乙組(B組)

浩運 1比2 淦源

光華 0比4 葵青

乙組(C組)

駿英九龍城 2比0 車路士足球學校(香港)

觀塘 0比2 灣仔

丙組(A組)

永高 2比1 荃灣

西貢 2比1 首飾

丙組(B組)

佳宝 1比2 和富社企

龍門 0比0 福建