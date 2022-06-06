德國2位新星「倒戈」　多謝英格蘭栽培

德國同英格蘭將於周三(8日)凌晨歐國聯交鋒，兩隊屬於傳統宿敵，但德國近年利用英格蘭做「育嬰院」，幫手栽培小將，現時陣中2位新星穆斯亞拿、盧卡斯尼美查都曾於英國成長及接受足球訓練，甚至代表過英格蘭各級別青年軍比賽，但最後選擇做德國大國腳，英格蘭變相為他人作嫁衣裳。

19歲中場穆斯亞拿喺德國出世，但自細喺英國長大，曾於2010至19年期間分別喺修咸頓、車路士受訓，亦代表過英格蘭U15、U16、U17、U21比賽。穆斯亞拿2019年轉投拜仁慕尼黑，迅速冒起有出色表現，一度引起英德爭人。

不過，穆斯亞拿比較認同自己係德國人，上年2月宣布選擇做德國大國腳，並有份出戰歐國盃，包括16強補時後備上陣「倒戈」鬥英格蘭，但德國輸波出局。

至於23歲前鋒盧卡斯尼美查同樣喺德國出世後移居英國，曾於曼城青年軍受訓10年，2017年12月首次為曼城一隊上陣，但之後大部份時間被外借出去，上年夏天正式轉投禾夫斯堡，今季德甲上陣25場入8球。

盧卡斯尼美查曾為英格蘭U16至U21上陣，3年前改投德國U21，其後晉身大國腳，盧卡斯尼美原本有權選擇代表尼日利亞、英格蘭、德國大國腳，佢最後揀德國，似乎同穆斯亞拿一樣，覺得代表「日耳曼兵團」比較有前途。