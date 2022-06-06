培育籃壇新血　東方龍獅招募青年軍

東方龍獅籃球隊近年積極推動青訓發展，繼去年舉辦青少年培訓計劃後，今個暑假正式組成「香港東方青年軍」並將於6月10及13日公開選拔，培育籃壇新血。兩位精英培訓班成員鍾子豪和鄭鈞澧即將參加選拔，他們期待在專業和系統化訓練下，籃球生涯寫下新的一頁。

東方龍獅去年先後舉辦「東方x C2青少年精英計劃」和「香港東方青少年籃球培訓計劃」，為U12和U16組別球員提供正規訓練和比賽機會。至於即將成立的香港東方青年軍由東方龍獅球員陳翊麟主力執教，針對召募14至16歲球員。陳翊麟表示，希望物色到具潛質的年青球員，讓他們早點接受專業及有規模的訓練，為未來挑戰職業球員之路，甚至衝出香港作準備。「其實本地都有好多聰明以及條件很好的球員，但他們一直沒很明確的球員生涯規劃。香港東方作為香港目前唯一一支職業球隊，有一個完善的管理及訓練系統，希望可以幫到這班小朋友，有一個晉升階梯，找到明確方向。」

早前參加精英計劃的兩位U16成員鍾子豪和鄭鈞澧現效力乙組球隊籃青，他們大讚計劃不單讓他們獲得寶貴的比賽經驗，專業級訓練亦讓他們眼界大開。有份代表東方龍獅參加元旦盃的鍾子豪說：「這裡訓練很有系統，循序漸進的教法令我們更容易將所學應用在球場上，感覺自己無論在技術、比賽意識還是對抗性都有改善。」他亦難忘東方射手韋思庭元旦盃時的友善指導，讓他獲益良多。17歲的鄭鈞澧則認為東方青訓計劃著重細節，有助球員成長：「單是拍波訓練有好多種，原來球感是這樣練成的。以前我傳球見到空擋才傳，現在會想如何製造空檔，意識方面有進步。而一隊球員亦是我們的榜樣，例如李琪，他雖然接近普通人身高，但身體質素和射術都很好。」

香港東方青年軍將於6月10及13日舉行兩次公開選拔，獲選的球員將接受全年訓練，期間教練會定期挑選球員觀看一隊訓練或跟操。另外教練亦會根據球員能力，物色合適人選參加不同賽事，表現出色者有機會踏上乙組或甲二舞台。

選拔詳情：

日期：6月10, 13日（星期一／五）

時間：1800 － 2100

地點：沙田馬場之「沙田馬場波地」籃球場

年齡：2006－2008年出生

截止報名日期：6月7日 23:59

訓練資料：

- 訓練將在每週兩課晚上進行

- 訓練地點：沙田馬場之「沙田馬場波地」籃球場

- 每位入選的參賽者都將獲得球衣一套

有興趣參加選拔的，請填寫以下的表格：