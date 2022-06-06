克羅地亞跌Watt　法國搶Ｗ博反彈

歐國聯A1組將上演2018年世盃決賽翻版，由克羅地亞主場迎戰法國。兩軍上輪歐國聯同樣輸波，令唔少球迷跌爛眼鏡，不過衞冕嘅法國始終人腳鼎盛，上仗輸波只會加強警惕，今仗唔會再大意；「格仔兵團」克羅地亞近年青黃不接，主場亦無力招架，翻查雙方近3次對賽，法國全部贏晒，客勝值博。(周二凌晨2時45分開賽)

克羅地亞自2018年世盃奪得亞軍後，水準不斷下滑，好大程度因為當年多位主力已退出國家隊，上年歐國盃就16強止步。佢哋現時仍然依靠中場莫迪歷支撐大局，呢位36歲老將早前協助皇馬捧歐聯冠軍，上仗歐國聯主場對奧地利，先任後備諗住回一回氣，點知克羅地亞踢到57分鐘已經落後3球，就算莫迪歷之後上陣，都無力挽回敗局，可見其他克軍球員根本唔重視呢項賽事，落場都未必會全力爭勝。

上仗輸波欠運氣

法國上仗由賓施馬入波先開紀錄，點知最後以1比2倒輸畀丹麥，的確令人意外。其實法國表現並唔算曳，只係欠啲運氣，包括兩位主力基利安麥巴比同華拉尼傷出，打亂主帥迪甘斯部署，加上尼高路簡迪曾勁射中柱，未能平反敗局。經過上仗教訓後，法國相信會打醒十二分精神。

雖然麥巴比今仗可能缺陣，但法國勝在人腳充裕，上仗後備上陣嘅尼干古貢獻助攻，其餘副選為保住國家隊席位，參加年尾世盃決賽周，有得落場一定搏命，加上近3次交手全勝，一於博法國反彈贏波。