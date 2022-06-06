西部聯贏澳職香港女將都有份　容啟怡好奇心成就冠軍奇遇

早前舉行的澳職總決賽，西部聯「爆冷」封王，成軍短短4年已經首嘗奪冠滋味。值得一提的是，這支年輕球隊當中，出現了一名「外流港將」，那就是擔任物理治療師的容啟怡（Kate）。本身在港主修經濟，副修運動科學的Kate，全因好奇心驅使，加上自身努力，結果走上「行醫」之路，更在異鄉成就一段冠軍奇遇！■文：李浚湣 / 圖：受訪者提供

意外受傷與恩師容樹恆結緣

容啟怡剛開始是在香港大學主修經濟及金融學系，副修運動科學，但2010年於一次欖球比賽期間，十字韌帶撕裂，在接受治療時認識到足總醫務顧問容樹恆，繼而激發起她對成為物理治療師的興趣，及後在中大攻讀碩士期間，更有機會到和富大埔、傑志等港超聯球隊，甚至港隊體驗：「發覺自己對商科唔算好有興趣，但係受傷嗰陣接觸過物理治療同埋復康嘅嘢，每次覆診又會請教吓『容醫生』，認識多咗之後就慢慢轉行。」

碩士畢業後，Kate隨即加入了由「容醫生」帶領的中文大學運動醫學團隊，並透過多次出席國際科學學術會議，以及到外地交流，引起對外國運動醫學的好奇心。為了達成加入澳洲職業球隊的目標，她在2019年3月毅然決定前往維多利亞大學修讀博士課程：「好記得有次帶隊去悉尼參觀好多欖球隊、足球隊、澳式足球隊，見到佢哋嘅設施、運作同專業性都令我大開眼界，但我覺得要學到個精粹，就咁睇表面係唔足夠，自己想再深入啲學到，同埋將知識帶返去香港。」

不過由於疫情關係，直至今年1月份，Kate才透過大學合作計劃加入西部聯，她透露球隊目前合共有3名物理治療師，一星期大約工作5天，基本上只要球隊需要練習或比賽，自己便會在場：「比賽第二日通常就幫球員做恢復，帶佢哋浸冰、按摩同拉筋，第三日就會陪佢哋做高速跑步，同埋負重訓練，去到比賽前夕練波雖然以戰術性為主，但總有一兩個球員受傷，需要幫佢康復。」

西部聯最終能夠成為季後賽盟主，作為物理治療師的Kate絕對功不可抹，她也承認感到十分難忘及滿足：「雖然澳職水平及唔上歐洲聯賽，但喺係亞洲嚟講已經算唔錯，同埋見到自己有份幫過手，個吓真係好驕傲；加上可以在場親眼目睹球隊成績有突破，真係好榮幸。」Kate透露為了確保能夠順利畢業，工作時間上或需再與球隊商討，因此下季仍未決定會否繼續留在西部聯。

容啟怡Profile：

香港運動醫學及科學學會 運動物理治療師委員會委員（2020 – 2022）

香港／澳洲註冊物理治療師

美國國家體能協會體能教練

未來或回港發展

正所謂衣錦還鄉，Kate表示自己一直與恩師「容醫生」保持聯絡，雖然暫時一切實在言之尚早，但不排除在未來返回香港發展的可能性，盼望可以提升香港球員的運動表現：「我覺得澳洲更加著着糅合運動科學、醫學，好似由青少年階段，練波已經有物理治療師在場，佢哋同教練、球員嘅溝通亦都好好，唔一定淨係關物理治療事。」

兩地球會各有優缺

香港缺乏配套難「做到足」

雖然Kate在西部聯工作時間不算太長，但接近半年的體驗，已讓她深深感受到澳職與港超聯球隊之間的分別。首先在人手上，她指香港並非所有球隊皆聘請全職物理治療師，大多僅以兼職為主；其次在設施上，她解釋暫時只有傑志擁有私人訓練場地，其他球員往往要另覓地方，才可以健身或者恢復身體，以致未能充分運用時間訓練。除此之外，Kate認為香港的物理治療師很難可以「做到足」：「好多知識上嘅嘢佢哋都識，但好似成日都講嘅營養，球隊未必可以提供午餐，或者補充品畀球員。」

外流澳洲文化差距大

西部聯職員團隊中以澳洲本土男士為主，作為隊內唯一一位亞洲女子，Kate直言剛開始工作時遇到一定困難，尤其在文化及語言上需要時間適應，幸好經過長時間在更衣室及球場合作後，暫時已沒有太大問題。不過Kate強調自2019年新冠疫情爆發後，已經很長時間沒有回港，在此不忘感謝家人在背後的支持；她笑言自己會把握這段時間專心研究，目前亦在私人診所擔任兼職物理治療師，希望可以擴闊視野。