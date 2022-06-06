曼聯答應解約　馬迪免費投羅馬

曼聯離隊潮仲未停，今次輪到尼曼查馬迪。兩大轉會專家迪馬濟奧同羅曼奴齊爆料，曼聯已批准馬迪提前1年解約，該位33歲塞爾維亞防中將以自由身免費轉會羅馬，簽約1年，附加1年續約權，亦係生涯第3度同「寸王」摩連奴合作。

馬迪同摩帥合作開始於2014年，當時摩連奴剛二度執教車路士，由賓菲加將馬迪回購歸隊，即協助車路士重奪英超冠軍，後來摩帥被炒，馬迪再協干地執教嘅車路士再贏英超，於2017年以4000萬鎊轉投曼聯，與摩連奴再度合作。

摩連奴於2018年尾被炒，馬迪繼續喺曼聯效力，前後踢咗5季，但曼聯再無冠軍落袋，馬迪於較早時候自己宣布離隊，雖然佢同曼聯仲有1年合約，但經協商後曼聯答允無條件解約，馬迪可以自由身離開。

當時已有消息傳出，馬迪將加盟羅馬，與摩帥再續前緣，球迷更以「愛情故事」形容兩人關係，羅曼奴表示：「馬迪將自由身加盟羅馬，我同迪馬濟奧都收到消息。」馬迪加盟後，羅馬另一前曼聯球員米希達利恩將以自由身轉投國際米蘭。