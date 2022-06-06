阿仙奴同耶穌仔達成個人條件　人工加倍

正跟隨巴西國家隊喺亞洲比賽嘅「耶穌仔」加比爾捷西斯，轉會工作未有停頓，最新消息稱，佢同阿仙奴嘅個人條件達成協議，人工加到周薪20萬鎊，比佢喺曼城時加幅接近一倍。

「耶穌仔」同曼城僅餘一年合約，早在一年前曼城已展開續約談判，但一直未能達成協議，該25歲前鋒不太願意續約，特別係曼城落實艾寧夏蘭特加盟，佢擔心自己上陣時間再壓縮，因此有離隊打算。

喺跟隨巴西國家隊比賽期間，「耶穌仔」嘅轉會工作交畀經理人負責，並傳出消息阿仙奴答應其個人條件，周薪19萬鎊另加獎金，比佢喺曼城嘅11萬鎊周薪增加接近一倍，而且阿迪達喺曼城擔任助教時期，已同「耶穌仔」有接觸，過檔阿仙奴將可盡快適應。

對於阿仙奴斟介，曼城為「耶穌仔」開價5000萬鎊，但因為球員已進入合約年，轉會費未必使咁多。不過另邊廂，阿仙奴嘅死對頭熱刺亦提出斟介，希望「耶穌仔」同哈利卡尼及孫興民組成「三叉戟」，並接受曼城5000萬鎊開價，令阿仙奴喺還價方面有疑慮。