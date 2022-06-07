丹麥歐國聯2連勝　曼聯球探現身搶艾歷臣

周二(7日)凌晨歐國聯A1組賽事，丹麥作客以2比1擊敗奧地利，2戰全勝排小組第1名。去年因心臟問題死過翻生嘅基斯甸艾歷臣，今場又交出致勝助攻，延續復出後神勇狀態。據報呢場比賽有11間球會派出球探觀戰，當中就有曼聯代表在列，英國傳媒指「紅魔鬼」新帥坦哈格已決定展開搶人行動。

基斯甸艾歷臣喺上年6月嘅歐國盃暈倒球場，「出事」接近1年佢已經重返高峰，上仗帶領丹麥2比1擊敗法國，今場對奧地利同樣踢足全場。丹麥28分鐘由賀積查治先開紀錄，由蘭歷克領軍嘅奧地利亦踢得出色，67分鐘追成平手，去到完場前6分鐘，基斯甸艾歷臣左路策動攻勢，交畀贊斯拿臣轟入世界波，助丹麥贏2比1完場。

權威足球中介人奧基夫喺比賽前，披露一份官方嘅出席球探名單，11間球會代表入面有曼聯、熱刺同韋斯咸3支英超隊，而曼聯球探嘅現身就最耐人尋味，事關英國媒體日前爆料，話曼聯有意簽入即將回復自由身嘅基斯甸艾歷臣，今次曼聯球探親自出動，意味「紅魔鬼」會正式出招。

英國《每日鏡報》報道，坦哈格希望以基斯甸艾歷臣取代桑馬達嘅位置，呢位30歲中場上年底準備復出期間，就曾經返母會阿積士跟操一段時間，當時教練坦哈格對佢就有極高評價，所以依家重建曼聯亦希望借助佢嘅經驗嚟幫手。不過，熱刺對基斯甸艾歷臣同樣虎視眈眈，而佢亦唔排除會續約賓福特，曼聯今次收購行動會有唔少困難。