華度加奴重回「原點」：過去一年超現實

美網女單盟主英國的華度加奴本周重回她成名路的「原點」，出戰諾丁漢公開賽為溫網作準備，她坦言過去一年的經歷是超現實。

這位19歲的美少女去年結束了學校考試後，出戰個人首個WTA賽事爭逐諾丁漢公開賽，最終首圈不敵同胞 Harriet Dart，然而她其後出戰溫布頓躋身第4圈，繼而在9月贏得美網冠軍，即成為全球焦點。「12個月之後重回這裡，就好似走了一圈，感覺超現實。」華度加奴周一出席諾丁漢公開賽前表示:「我為自己過去12個月所做的事情感到自豪，這個旅程當中令我學到很多，雖然不是每個星期都有正面的成果，但我知道自己每周都在進步。」被列為女單二號種子的她首圈將面對瑞士的Viktorija Golubic。

目前世界排名11的華度加奴目前仍未找到適合教練，她於4月與前教練Torben Beltz結束了5個月的合作，但對於無教練在旁她未有擔心：「我想花多一點時間再作決定（教練人選），但一切都無變，我有同樣的團隊及出色的人幫我。」對於未來這位英國美少女仍充滿信心:「我現在年僅19歲，贏過了大滿貫，我仍有不少進步空間，而且對網球激情沒有減退。」