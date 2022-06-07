世界100大最值錢球員　C朗美斯冇份！

瑞士著名體育研究機構CIES（足球天文台），周一(6日)公布「世界100大最值錢球員」排名，法國前鋒基利安麥巴比以2.06億歐元身價重奪第1位，雲尼斯奧斯祖利亞同艾寧夏蘭特分別第2同第3位，不過兩大「球王」C朗拿度同美斯就100名不入。

CIES係根據球員嘅表現、實力、合約、年齡等因素去評估身價，基利安麥巴比早前同巴黎聖日耳門(PSG)續約3年，令佢嘅價值大大提升，反超皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(1.85億歐元)，以及加盟曼城嘅艾寧夏蘭特(1.53億歐元)。

雖然頭2位都唔係英超球員，不過100大中有41人喺英超效力，艾寧夏蘭特、菲爾科頓同魯賓戴亞斯3位曼城球星都進佔Top10，而英格蘭國家隊就有5人身價達1億歐元以上，包括祖迪比寧咸、菲爾科頓、查頓辛祖、美臣蒙特同布卡約沙卡。

最值錢球員TOP10

1 基利安麥巴比(巴黎聖日耳門) 2.06億歐元

2 雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里) 1.85億歐元

3 艾寧夏蘭特(曼城) 1.53億歐元

4 柏迪(巴塞隆拿) 1.35億歐元

5 祖迪比寧咸(多蒙特) 1.33億歐元

6 菲爾科頓(曼城) 1.24億歐元

7 法蘭基迪莊(巴塞隆拿) 1.13億歐元

8 路爾斯戴亞斯(利物浦) 1.10億歐元

9 魯戴戴亞斯(曼城) 1.096億歐元

10 費倫托利斯(巴塞隆拿) 1.095億歐元