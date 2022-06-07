香港隊　賽前兩球員確診　迎難而上撼阿富汗

2023年「亞洲盃」外圍賽D組首場賽事，遠征印度的香港足球代表隊，周三（8日）將於加爾各答鹽湖體育場面對阿富汗。受疫情及港超腰斬影響，以及球員賽前確診新冠肺炎，港隊備戰今次大賽困難重重，完成泰國集訓後，以及與馬來西亞國家隊「拍跳」，球隊全力提升作戰狀態，今場誓要迎難而上，力爭打響頭炮。（港台電視32周三晚上7時30分直播）

足總周二（7日）透露，應賽會要求進行病毒檢測後，港隊大軍有2名球員及3名職員確診新冠肺炎，5人正按照相關防疫規定自我隔離。去年年底執起港隊教鞭的主教練莊恩安達臣，在出席賽前記者會時，認為備戰工作受疫情影響，並承認現時球隊未達最佳狀態，加上多位外流港將未能歸隊，導致港隊陣容不整：「喺7至8名最佳球員缺陣情況下，現時港隊冇辦法派出最佳陣容，我哋好清楚球隊嘅處境，對今次賽事期望值唔會好大。」

雖然如此，他認為經歷泰國集訓，和上場與馬來西亞國家隊的熱身賽後，一班球員已逐漸理解自己所要求的打法：「我哋向住正確嘅方向前進。」安達臣再次強調希望一改以往港隊保守的踢法：「世界上唔會有球員想一味防守，球員想去進攻，想去取勝，我作為新教練，希望作出改變。」對於如何應付今場硬仗，安達臣透露港隊會嘗試推前防線，以進取的踢法去壓縮阿富汗球員的用波空間，減低對手的威脅。

陪同安達臣出席記招的港隊中場迪高，就表示自己和一班球員完全信任主帥的戰術部署，但承認今場比賽絕對不易應付：「翻睇比賽錄像，我哋知道阿富汗係一支實力好強嘅球隊，佢哋陣中有好多速度型球員，攻守轉換亦都好快，雖然我哋之前好幾個月經歷停擺冇踢比賽，但我哋依然努力備戰，並會盡全力踢好呢場比賽。」

此前從未試過打入「亞洲盃」決賽周的阿富汗，上屆外圍賽取得1勝3和2負成績。為備戰今次賽事，球隊早前去到越南進行集訓，包括曾與越南國家隊進行友賽，最終以0比2敗陣。阿富汗不少球員及教練因國內戰局動盪等因素流亡海外，今次大軍名單亦以外流兵為主，包括燕豪芬青年軍出身的隊長法沙特。此外，不少球員都征戰於歐洲低組別聯賽，其中新星沙曼尼及主力費沙爾等，都在荷蘭聯賽效力，後者作為國家隊入球數最多的球員之一，將會是阿富汗進攻一大利器，至於擁有球隊史上最多頂「喼帽」的後防老大哥阿美利，今次亦在大軍名單當中。