男拔朱洛言800米封王　黃君豫雙料冠軍難補遺憾

「港九區D1中學校際田徑比賽」暌違兩年，今日（7日）在灣仔運動場回歸，其中一個焦點落在男子A Grade 800米上。就讀拔萃男書院、前U18香港紀錄保持者朱洛言跑出1分59秒75，以0.05秒之差力壓周凱揚，奪得冠軍。至於旅港開平商會中學的黃君豫成為男子A Grade鉛球和鐵餅「雙料冠軍」，可惜未能刷新學界紀錄，留下遺憾。

就讀九龍華仁書院的周凱揚，上月在田徑系列賽以1分58秒63，打破朱洛言去年創下的U18紀錄。兩人今日背負學校之名再遇，雖然被分配在不同組別，依然鬥得激烈——朱洛言在第一組跑出1分59秒75，只快過第二組的周凱揚0.05秒，難怪他說：「看他（周凱揚）跑還緊張過自己跑！」

朱洛言直言賽前劍指學界目標，但「做不做到是一回事」，在悶熱天氣下，對成績尚算滿意，唯一可惜的是不能與周凱揚同組：「比賽有競爭才有突破，而且跑道兩邊都逆風，沒人在前面帶住好辛苦。」周凱揚也盛讚朱洛言是「非常穩定的對手」：「我們由C Grade鬥到現在，很少見他比賽會緊張，心態好好，發揮又好，很佩服。」不過，他慶幸兩人未有同組作賽：「他後勁很強，同組可能會更快。」

談到上月底打破「老對手」朱洛言的U18紀錄，周凱揚稱努力沒白費：「疫情期間，即使運動場關閉我也沒停，在公園和海濱練習，很值得。」周凱揚周五（10日）將出戰1500米和4x400米接力，他在上屆D1（2018-19）以4分30秒03寫下C Grade 1500米紀念，盼再創高峰。

另外，旅港開平商會中學的黃君豫先以13米10摘下A Grade鉛球金牌，再以46米78勇奪鐵餅冠軍。可惜的是，這位鐵餅U18及U20港績保持者，未能刷新學界紀錄（49米69），顯得相當失落，其他選手臨走前，紛紛上前安慰道：「唔緊要啦！大專見！」

「以結果論，兩金都OK，但我的目標不在這裏，所以不開心。」黃君豫說。剛考完DSE的他，感恩中學最後一年可以重返學界：「我已經升上A Grade 3年了，卻錯過了兩年學界，幸好考完DSE玩返次，算留個印記。」他期望升讀浸大體育系，延續運動員生涯，爭取代表港隊出國比賽。