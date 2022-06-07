周三凌晨將上演歐國聯A3組重頭戲，德國主場迎戰英格蘭。德國剛於上周六深夜激戰意大利，球員消耗大量體力，今仗或會輪換部分主力，就算有地利亦不宜高估；英格蘭上仗0比1不敵匈牙利，表現令人失望，加上以往遇上傳統勁旅，傾向採取保守踢法，其中近3次對德國，總入球全開2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。（周三凌晨2時45分開賽）

德國上年8月由費歷克接手執教後，曾經一度取得8連勝，但要留意當中唔少對手係弱旅，直至今年3月熱身賽對荷蘭，「日耳曼兵團」先至首次遇上強隊，結果僅能賽和1比1。上仗歐國聯面對正在重建嘅意大利，同樣只能追至各一言和，可見德國同一線球隊交鋒，並冇明顯優勢。

況且德國鋒線上缺乏一位重心射手，效力車路士嘅迪姆華拿近年狀態持續低迷，僅有速度但入球數字唔高，兩位拜仁球員基拿比、利萊辛尼屬於翼鋒，射門把握力未夠火喉，上仗多次浪費入波機會，今場想攻入英格蘭大門，並唔容易。

華拿卡尼狀態低沉

英格蘭雖然擁有星級射手哈利卡尼，但佢今季腳風唔順，喺英超僅攻入17球，係呢位熱刺前鋒近三季聯賽最少入波嘅一季，上仗對戰匈牙利，「哈神」踢足全場亦冇建樹，足證狀態比較低沉。加上英格蘭領隊修夫基一向以保守戰術應付強隊，例如上年歐國盃決賽，即使有主場之利，但英軍領先一球後立即死守，結果被意大利逼和1比1，最後互射12碼敗陣，更何況今仗作客宿敵德國，預料英格蘭唔會冒進，博入球細最穩陣。