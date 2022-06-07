D1學界田徑賽回歸　男女拔強勢衝冠

「港九區D1中學校際田徑比賽」相隔兩年回歸，疫情下賽事限制入場人數，埸面較以往相對冷清，但無阻運動員落力為校爭光，首日拔萃男書院奪得6面金牌，與力爭14連霸的拔萃女書院在男女子團體積分榜高踞第1。

3年後的學界田徑賽，由以往的3日賽事縮減至兩日，而昔日的C Grade小將亦大部分已升上A Grade，擔當隊中領導角色。拔萃女書院黃焯文今屆以隊長身份出賽，在女子100米及200米初賽分別跑出12秒37及27秒1，同樣以第一名姿態強勢晉級決賽，另外女拔的陳思齊亦在兩個項目初賽得第2，有望為女拔帶來獎牌「雙保險」。

學界賽生涯短暫，今屆比賽對中五的黃焯文更有特別意義：「這是我第一場做隊長的比賽，加上疫情後難得有場地讓全港學校比賽，很值得我們好好珍惜。」原定於3月舉行的港九區D1組田徑賽上月初宣布6月復賽，另一女拔主力陳思齊表示，雖然今屆沒有觀眾打氣，但女拔已備戰近一個月，現時隊內氣氛團結，全力為14連霸而戰。女拔首日奪得3金，暫以142分領先，至於協恩中學118分排第2，至於德望學校則以95.5分暫列第3。

拔萃男書院2019年遭喇沙書院反勝15分，6連霸斷纜，今屆男拔捲土重來，首日A Grade由李綽熙和朱洛言贏得400米欄和800米金牌。另外，隊長葉景維在男子A Grade 100及200米初賽分別跑出10秒85及22秒22，以第1名晉身決賽。

今年缺少聲勢浩大的啦啦隊，但葉景維認為場內熾熱氣氛未有減退：「在場打氣的都是隊友、教練，我們熟悉的人，一路上陪伴我們的人，感覺團隊變得更團結。」學界賽消失的3年，葉景維先後克服十字韌帶撕裂重創和確診新冠肺炎，今日重新踏上賽場在100米初賽寫下個人最佳時間，使他特別開心：「上一槍學界賽我還是C Grade，其後受傷整整一年，中五暑假才重新練跑，但今年又確診，影響狀態。康復初期跑熱身圈已經喘氣，練了一個月後才回到之前的水平，所以今次參賽覺得好期待和開心。」

劍指重奪總冠軍的男拔現時以197.5分領先，旅港開平商會中學憑黃君豫贏得鉛球和鐵餅金牌，暫以105.5分排第2，力爭衛冕的喇沙書院首日由雷海琳贏得A Grade跳遠金牌，協助團隊暫以104分排第3。