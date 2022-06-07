體院新大樓奠基禮　林大輝指正物色地方建分院

體院建新的設施大樓，迎來新發展，一眾運動員表現雀躍。（相片由體院提供）

為了向精英運動員提供世界級訓練環境，香港體育學院現正興建一幢樓高三層的新設施大樓，體院今天（7日）舉行新大樓舉行奠基典禮，體院主席林大輝主禮時向新一屆政府提出四大寄語，包括期望政府能投放更多資源培訓運動員，並表示體院未來希望進一步擴充，物色地方興建分院或衛星訓練中心。

新大樓位於體院南面，樓高三層的新設施的淨作業樓面面積約9,000平方米，設兩大世界級訓練場館、升級精英訓練科技中心，並加建新體育旅舍，為精英運動員提供世界級訓練環境，不但支持精英體育運動長遠發展，並協助運動員在國際體壇上爭取佳績。

林大輝代表體院仝人感謝政府的信任與支持，行政長官林鄭月娥亦有出席典禮。林主席更向新一屆政府提出四大寄語︰「首先，要比現屆政府投放更多資源支持體院精英運動培訓工作；另外，為體院物色地方興建分院或衛星訓練中心，以配合精英體育運動未來的發展；第三，繼續購買大型運動會如亞運、奧運播映權，與巿民一起為運動員打氣，凝聚民心，令社會更和諧。最後，希望新成立的文化體育及旅遊局，在制定精英體育發展政策時，要多諮詢及聆聽體院意見。」