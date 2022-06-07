般奴下季目標：歐霸盃冠軍

曼聯中場核心般奴費南迪斯表示，下季目標係希望奪得轉會後首項獎盃，最好可以贏得歐霸盃冠軍，以彌補2021年決賽失冠嘅遺憾。

般奴接受葡萄牙傳媒訪問，談到來季情況，佢暗示要喺英超取得佳績難度太大，向盃賽進軍係一條出路：「失去歐聯資格會好失望？無法比賽我先會失望，個個都想踢歐聯，不過我哋仲可以參加歐霸盃，我希望贏歐霸盃冠軍，我哋輸過一場決賽，嚟緊我想捧盃！」

曼聯於2021年打入歐霸盃決賽，對手係維拉利爾，般奴當時以隊長身份領軍，同對手踢成1比1，可惜戰至互射12碼飲恨而回，屈居亞軍，曼聯來季再度出席歐霸盃，捧盃成為球隊目標。

般奴早前與曼聯續約至2026年，成為球隊長期核心，周薪加到24萬鎊，不過佢上季代表作並非曼聯比賽，而係代表葡萄牙在世盃附決賽擊敗北馬其頓，取得世盃決賽周席位，喺曼聯表現只屬普通。

新球季曼聯由坦哈格執教，般奴個人突破能力弱、身體對抗差嘅問題將令佢面臨新危機，到時除咗要贏歐霸盃，自己如何補住正選位置都係重大考驗。