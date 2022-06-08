哈利卡尼第50球　英格蘭絕地逼和德國

周三(8日)凌晨歐國聯A3組「德英大戰」，英格蘭作客喺劣勢之下，憑哈利卡尼完場前2分鐘自導自演射入12碼，以1比1逼和德國，拎到今屆歐國聯第1分。英格蘭雖然2戰不勝A3組榜尾，不過哈利卡尼就創下里程碑，今場入波令佢成為英格蘭史上第2個入50球球員，同「士哥王」朗尼嘅終極紀錄只差3球。

英格蘭首輪輸畀匈牙利後，今仗作客德國亦處下風，而且14分鐘就有中場加雲菲臘斯受傷離場。德國喺23分鐘有莊拿斯荷夫曼單刀建功，但被判越位在先食詐胡，不過呢位中場50分鐘終於入波，佢接應甘美治直線，禁區內轉身快腳射入，幫主隊先拔頭籌。

英格蘭之後換入基亞利殊，攻勢明顯轉盛，佢75分鐘左路突破後妙傳哈利卡尼鏟射，但被紐亞神勇救出。眼見英格蘭就快2連敗，哈利卡尼完場前2分鐘禁區內被勾跌，佢親自操刀射入追成1比1平手，再一次成為英格蘭國家隊嘅「救世主」。

哈利卡尼喺國家隊已累積50球，超越名宿卜比查爾頓(49球)升上史上射手榜第2位，僅差紀錄保持者朗尼3球，成為英格蘭「士哥王」指日可待。唔好忘記，哈利卡尼只係用71場比賽就射入50球，入球效率遠勝朗尼(120場入53球)。

哈利卡尼賽後表示：「我愛入波，尤其係為英格蘭國家隊入波，但更重要嘅係幫到球隊，作客德國從來都唔易踢，好開心可以有反彈表現。今場早段我錯失咗幾次機會，但我哋繼續嘗試，最後半個鐘頭表現係最好，未來2仗我哋返去主場比賽，希望可以贏晒。」

英格蘭士哥王排名

1 朗尼 53球(120場)

2 哈利卡尼 50球(71場)

3 卜比查爾頓 49球(106場)

4 連尼加 48球(80場)

5 格里夫斯 44球(47場)

6 奧雲 40球(89場)