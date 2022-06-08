活士退出下周美國公開賽：身體要時間強壯

早前復出再戰兩項大滿貫的高球巨星老虎活士，決定放棄爭逐下周展開的美國公開賽，他在社交平台遺憾地表示「我的身體仍需要時間更強壯，才能應付大滿貫。」球迷想再睹這位美國高球傳奇的風采，又要再等一等。

老虎活士周二在個人社交平台宣布退出美國公開賽的消息:「想告訴大家，我不會參加美國公開賽，因為身體需要時間令它更強壯，以應付高球大滿貫。」不過，這位前世界「一哥」亦給球迷預告，「我希望及計劃在愛爾蘭的JP McManus Pro-Am賽事，以及下月的英國公開錦標賽，我很期待盡快回歸。」

這是活士過去12年第六次不參加美國公開賽，他曾三次在這項賽事封王，最近一次已是2008年，而上一次他參賽是2020年，但當時遭淘汰。美國高爾夫協會首席執行官Mike Whan對活士退賽感到遺憾：「我們不能在波士頓見到他，當然感到可惜，但個人角度而言，我為他感到高興，因為他正努力照顧自己的健康，我寧願長期見到老虎，不只是2022年美國公開賽。」

自從去年2月遇上嚴重交通意外，令其右腿及足踝骨折；時隔14個月後他於4月在美國大師賽回歸，令球壇震驚，然而傷患的疼痛仍然影響活士的表現，初段表現不俗，但後繼受腳患影響最終以高標準13桿完成復出戰，隨後他再挑戰另一個大滿貫PGA錦標賽，但完成兩輪後因腿部疼痛，最終退賽，這也是他職業生涯首次中途棄戰。