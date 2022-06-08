荷蘭食住個勢繼續攞威

歐國聯A4組，剛殺入世盃決賽周嘅威爾斯，周四(9日)凌晨主場惡鬥荷蘭。今場係威爾斯今個月內第3仗，賽程異常頻密，而且世盃附激戰過後恐怕未回得切氣；荷蘭上仗大炒比利時，霸氣盡露，加上近3次交手「橙衣兵團」贏晒，明顯實力佔優，客勝屬不二之選。(周四凌晨2時45分開賽)

威爾斯完成任務趁機回氣

威爾斯剛剛喺世盃附決賽，靠對方烏龍波以1比0力克烏克蘭，躋身年底舉行的世盃決賽周。既然完成任務，今場回師歐國聯，預料一班主力將獲得休息機會，今場極可能作大幅度輪換，戰力難以保證。

荷蘭闊別8年重返世盃決賽周，被編入A組，對手只係厄瓜多爾、卡塔爾及塞內加爾，出線應該唔難。佢哋上仗作客大炒強敵比利時4比1，尹戈爾接管帥印後不敗紀錄增至10場，前鋒迪比梅開二度，貝雲積及杜費斯亦有「士哥」，幾位射手同中場戴利白蘭特、貝侯斯及法蘭基迪莊合作無間，攻力相當可靠，而且球隊氣勢正盛，今仗食住個勢有力再下一城，客勝咪錯過。

直播表

周四7:30am 巴甲 巴拉干天奴紅牛Vs法林明高

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