莫拉達忽然變搶手貨　紐卡素加入爭奪戰

西班牙前鋒艾華路莫拉達經常被批評入波把握力差，但仍然成為各大球會爭奪目標，繼巴塞隆拿、阿仙奴之後，紐卡素亦加入搶購呢位29歲射手，據悉馬體會僅將艾華路莫拉達標價為3,000萬鎊，呢個價錢對於「新土豪」紐卡素而言，簡直濕濕碎。

艾華路莫拉達近2季被馬體會外借去祖雲達斯，原本祖記有意買斷佢，但馬體會要求3,000萬鎊轉會費，令呢支意甲勁旅卻步。

不過，唔少大球會都對艾華路莫拉達有興趣，早於今年1月已傳出巴塞隆拿計劃簽入佢，後來轉移目標力爭收購羅拔利雲度夫斯基，如果今夏簽唔到「羅拔佬」，相信會再打莫拉達主意。

至於阿仙奴主帥阿迪達希望簽艾華路莫拉達，接替離隊嘅拿卡錫迪，佢同阿迪達都係西班牙人，同聲同氣。

紐卡素有沙特阿拉伯主權基金撐腰，早已準備今夏大肆增兵，領隊艾迪侯域認為必須加強鋒線實力，下季先至有能力同列強抗衡，爭奪歐洲賽資格，並睇中艾華路莫拉達，以紐卡素雄厚財力，相信足以擊敗其他對手，簽入莫拉達。