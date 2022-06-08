滿貫辦社區籃球推廣計劃　甲一球星親身指導

滿貫籃球隊將於6月18日假北角協同中學，舉辦社區籃球推廣計劃第一站。計劃對象為小五、小六男生，由滿貫主教練朱耀明編排課程，滿貫球員林俊光和何倚富執教。有潛質的學生更有機會加入滿貫青訓梯隊，接受長期訓練。

滿貫近年積極回饋社區，疫情期間，曾多次捐贈口罩予弱勢社群，近日趁著疫情緩和，與各區學校合作舉辦社區籃球推廣計劃，盼透過甲一球星效應，令小朋友重拾對籃球的熱愛。

計劃第一站選址北角協同中學，對象為小五、小六男生，名額為30人。參加者會隨機分成兩組，在滿貫球員林俊光和何倚富、示範球員沙必勇和盧翊鋒指導下，進行訓練和比賽。當日還設有入樽表演及滿貫主帥朱耀明分享環節。身兼英華書院教練的朱sir表示：「我會分享小球員升上中學時，可能面對的困難和挑戰，給他們一點小貼士裝備自己。我們亦會挑選有潛質的青少年，加入梯隊，進行長期、有系統的訓練。」

另外，甲一聯賽7月19日重啟，朱sir透露滿貫已回復訓練月餘：「球員開始上力，狀態有所回升。」惟外援未有進展，預計會繼續以「全華班」迎戰列強。滿貫今季累積2勝1負，將於7月20日登場對建龍飛馬，再於7月28日鬥衛冕的南華。

北協x滿貫社區籃球推廣計劃第一站

日期：6月18日（星期六）

時間：上午九時至中午十二時

地點：北角寶馬山雲景道20號北角協同中學一樓綜合體育館