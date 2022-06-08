華度加奴遇「怪傷」退賽　溫網有隱憂

英國美少女華度加奴出戰本月底的溫網有隱憂，周二她出戰諾丁漢網賽首圈遇上「怪傷」，僅戰36分鐘無奈退賽。

華度加奴日前還欣喜地表示重回個人首個WTA賽事再次比賽，首圈面對瑞士的Viktorija Golubic，至在第三局時她提出醫療暫停，當時在首盤她領先2比1，並進行了三分鐘的治療，並服用止痛藥，雖然其後堅持打完7局，但最終僅戰36分鐘決定退賽，這也是她今年第三次中途退賽。

「我估計是自己拉到某些位置，但我不清楚發生什麼事，只是感到肋骨附近很不舒服。」華度加奴賽後接受訪問時講述當時情況，「我在第二局已感到有點不舒服，所以其後找物理治療師，我很想繼續比賽，但的確很困難。我真的很失望，有點不幸運。」

對於本月底展開的溫網，畢竟是在自己家鄉的大滿貫，這位去年美網女單盟主對能否出戰都難以作出判斷:「關於溫網，我真是不知道，可能是剛剛出現了痙攣，暫時未確定發生何事，但肯定是一次傷病，要先檢查一下。」今年華度加奴已先後出現過磨出水泡、腿部受傷、腳上水泡及背痛等問題，今季的世界排名雖然突破至新高的11位，但巡迴賽單打戰績僅為8勝11負，自去年美網後在巡迴賽僅錄得10勝14負的成績。