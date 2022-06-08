球員踢到殘鬥心存疑　比利時練兵半場易和波

今晚歐國聯A4組賽事，比利時主場迎戰波蘭。兩隊均已打入年尾卡塔爾世盃決賽周，將利用歐國聯練兵。比利時上仗意外大敗於荷蘭腳下，今仗再失分就有麻煩，不過球員決心成疑，未必會急於求勝；波蘭作客遇強，亦會大踢穩陣波，佢哋近3仗全開半場和，一於再追。（周四凌晨2時45分開賽）

比利時球星如雲，曾經高踞世界排名第一，不過陣中主力年紀漸大，卡塔爾世盃係佢哋「黃金一代」最後機會，相比之下歐國聯只會視作練兵之地，上仗主場1比4不敵荷蘭，夏薩特、盧卡古及奇雲迪布尼正選上陣但毫無威脅，盧卡古更受傷離場，要等到補時先靠後備嘅巴舒亞伊破蛋。賽後主帥馬天尼斯批評賽程太密，令球員更易受傷，迪布尼亦質疑歐國聯嘅重要性，戰意存疑，證明如果比賽態度唔夠堅決，就算有實力亦難言穩勝。

波蘭踢法慢熱

波蘭喺今年3月歐洲世盃附擊敗瑞典獲得世盃入場券，決賽周編入C組，同組對手包括阿根廷、墨西哥及沙特阿拉伯，想出線就要好好部署。波蘭喺今屆歐國聯有個好開始，上輪以2比1擊敗半力應戰嘅威爾斯，兩個入球都喺下半場由後備球員取得，可見球隊踢法慢熱。翻查波蘭近3仗上半場成績，全部與對手互交白卷，預計今仗會照辦煮碗，換邊前盡量抵擋比利時進攻，再見機行事，半場和好路。