香港隊　黃威、安永佳建功　亞盃外首仗旗開得勝　

港隊周三（8日）出戰「亞洲盃」外圍賽D組首仗賽事，於印度加爾各答鹽湖體育場面對阿富汗。港隊上半場憑黃威、安永佳各建一功，領先兩球；雖然比賽尾段對方一度由隊長諾亞追近比數，但無阻港隊以2比1擊敗阿富汗，亞盃外首仗旗開得勝。

與上仗友賽對馬來西亞國家隊相比，港隊今仗正選陣容有不少變動，門將改由王振鵬把關，謝家強、鞠盈智及孫銘謙亦復任正選，箭頭安永佳繼續肩負入球重任；至於未有進入比賽名單的翼鋒費蘭度及後衞徐宏傑，則相信屬於足總早前公布的兩名確診球員。

今仗賽前特意舉行默哀儀式，以悼念早前離世的前港超球員黃駿軒。甫開賽港隊即有埋門機會，鞠盈智開出角球，謝家強門前僅僅頂高。23分鐘港隊前場逼搶成功，黃威推順後遠射破網，領先1比0。4分鐘後，安永佳禁區頂接應羅梓駿傳送，轉身快腳一射，港隊短時間內贏至2比0。落後的阿富汗之後取回不少攻勢，古耶左路壓過茹子楠後起腳，但未能考驗門將王振鵬。上半場尾段港隊還有機會擴大比數，可惜黃威、孫銘謙兩次攻門同樣無功而還，隨着門將王振鵬飛身撲出古耶的頭槌後，港隊半場暫時領先兩球。

易邊後港隊換入陳肇鈞頂替鞠盈智，加強中前場活力，戰至62分鐘全力搶攻的阿富汗，有希達利禁區內混戰下快射，王振鵬輕鬆接實。1分鐘後輪到港隊錯失黃金機會，黃梓浩罰球斬入禁區，陳肇鈞頭槌攻門被阿施斯撲出，謝家強補射亦未有太大威脅。港隊之後收起黃威、黃梓浩，但形勢繼續佔優，安永佳接應茹子楠橫傳遠射，再次未能射破阿施斯十指關。81分鐘阿富汗憑角球攻勢得手，隊長諾亞接應隊友回後勁射破網，替球隊追近至1:2。比賽尾段港隊加強防守，換入簡嘉亨及首次為港隊上陣的杜馬思，最終順利守住勝果，有驚無險下以2比1擊敗阿富汗，亞盃外首仗全取3分，兼終止各項賽事7連敗頹勢，周六（11日）將會對陣柬埔寨。