香港隊　足總辦睇波活動　球迷為黃駿軒默哀

全城集氣撐港隊！香港足球總會周三（8日）晚於銅鑼灣時代廣場舉行「齊撐港隊睇波派對」活動，讓未能到印度當地的球迷，一齊觀賞港隊對阿富汗的「亞洲盃」外圍賽D組首場賽事，見證港隊於旗開得勝之餘，亦不忘為早前去世的前港隊U23球員黃駿軒默哀。

遠赴印度出戰「亞洲盃」外圍賽的港隊，首戰面對阿富汗，為隆重其事，足總舉行「睇波」活動，邀請到早前入選港隊U23集訓名單的門將蔡子濤，與過百名球迷一齊為港隊吶喊助威。一眾參與活動的球迷為港隊打氣之餘，亦跟隨比賽現場的一眾港隊成員，在賽前為剛剛離世的前港隊U23球員黃駿軒默哀。

今場港隊頻頻創造出入肉埋門機會，更早早取得領先優勢，好快將現場氣氛炒熱。惟比賽後段港隊失守，不少現場球迷都露出緊張的面容，「頂住啊香港！」的打氣聲此起彼落，可幸大家最終都能夠見證港隊全取三分。

與兩位朋友來到現場觀戰的王先生，就直言對港隊表現感到驚喜：「表現令我喜出望外，好開心。」他透露以往港超比賽經常會落球場睇波，但已經很久沒有試過與一眾球迷觀看港隊比賽，有一種久違的感覺：「雖然氣氛同旺角場冇得比，但都多謝足總畀機會我哋一齊睇波。」王先生希望港隊能乘勢取得出線資格，用好表現激勵香港人。