香港隊　上任後首勝　安帥：球員為港隊戰衣搏盡

香港足球代表隊周三（8日）於「亞洲盃」外圍賽首戰，以2比1擊敗阿富汗，取得主帥莊恩安達臣執掌港隊帥印後，在正式比賽的首場勝仗。賽後安帥直言球員跟足賽前部署，全力執行他的戰術要求，是今場取勝關鍵，並表示：「今場球員為港隊戰衣付出一切。」

今仗面對阿富汗，港隊上半場於前場大踢壓迫型戰術，並藉此搶得兩個入球，安帥透露賽前為港隊制定了清晰的戰術要求，球隊亦執行得非常好：「我哋賽前對阿富汗做足分析，目標就係唔可以畀對手任何有時間攞波，從而令佢哋犯錯，並發起突擊，我哋將呢個戰術執行得好好，尤其係喺上半場，我認為我哋完全可以入多2、3球。」於去年年底被委任為港隊主帥的安帥，上任後不斷強調要令港隊踢法變得更為進取，早前友賽對馬來西亞國家隊敗陣之後，其戰術安排引起不少人質疑，安帥亦承認一度對是否堅持這種踢法有保留。

是役港隊的高壓式踢法十分奏效，但安帥認為要球隊全場比賽都堅持這種戰術，難度太大：「要知道我哋之前曾經4個月冇得練波，今場我哋上半場係踢出咁明快嘅節奏，但冇可能90分鐘都照咁踢，就算係利物浦或曼城，都冇可能維持用呢種節奏比賽。」對於球員的表現，安帥顯然十分開心：「入咗兩球之後，球員愈踢愈有信心，就算去到最尾都仲有能量，見到完場之後好多球員都已力竭，佢哋今日為港隊戰衣付出了一切。」