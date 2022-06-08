香港隊　射入亞盃外首球　黃威：打起大家信心

港隊周三（8日）於印度加爾各答鹽湖體育場，出戰「亞洲盃」外圍賽D組首仗賽事，最終憑黃威及安永佳兩記遠射，以2比1擊敗阿富汗。賽後替港隊射入今屆亞盃外首個入球的黃威，希望這球可以「打起大家信心」，並在餘下兩仗賽事繼續努力。

港隊上半場攻勢相當入肉，23分鐘前場逼搶成功後，黃威推順在中路遠射破網，為港隊先開記錄，兼射入球隊今屆亞盃外首個入球。賽後中場黃威表示開心，並認為這個入球相當重要：「好開心今日可以入到第一球波，依一球都幾重要，始終幫港隊喺亞盃外入到第一球，可以打起大家信心，對未來幾場波有幫助。」

港隊在今屆亞盃外需要應付7日3戰的頻密賽程，踢完今仗後周六（11日）便要再鬥柬埔寨，黃威直言印度目前天氣炎熱，令自己在今仗上半場（太陽未下山時）感到十分辛苦，希望未來兩天「抖番好啲」，在餘下兩仗賽事繼續努力。

至於另一入球功臣安永佳，則繼去年世界盃外圍賽對伊朗後再次建功，他坦言為香港入球感到特別開心，不過最重要是幫助球隊取勝。安永佳續指球隊上半場明顯能夠壓制對手，並製造出3-4次入球機會，不過下半場領先下踢法較為保守，導致未有太多攻勢，仍有一定改善空間；不過他認為大家在炎熱天氣下，依然能夠交足100%，踢出主攻、逼搶踢法，相信主教練會感到開心。