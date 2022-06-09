歐聯神鋒拒絕曼聯　選擇加盟利物浦

英超「雙紅之爭」，利物浦又贏曼聯，兩隊都計劃今夏收購賓菲加射手達雲紐尼斯，根據英國及葡萄牙傳媒報道，呢位即將23歲嘅烏拉圭國腳已作出選擇，決定揀加盟利物浦，甚告知紅軍主帥高普，自己一定唔會成「魔」，利物浦準備以總值1億歐元(約8.4億港元)轉會費簽入達雲紐尼斯。

達雲紐尼斯喺剛過去球季表現出色，為葡超勁旅賓菲加各項賽事上陣41場入34球，包括歐聯入6球，其中8強兩回合對利物浦，都取得入球，令高普留下深刻印象，希望將佢收歸旗下。

達雲紐尼斯亦對利物浦情有獨鍾，佢接受葡萄牙傳媒訪問時話：「雖然我好喜歡賓菲加嘅氛圍，但我知道呢度唔係我嘅終點，我必須接受更大挑戰，已經準備好去英超，期待加盟利物浦，想創一番事業。」

據悉利物浦願意以8,000萬歐元固定轉會費，加上根據表現而定嘅2,000萬歐元浮動轉會費，總值1億歐元，向賓菲加收購達雲紐尼斯，並向呢位前鋒提供5年合約。

利物浦不惜為達雲紐尼斯一擲千金，除咗因為佢實力出眾之外，亦由於沙迪奧文尼好可能今夏離隊，轉投拜仁慕尼黑，加上另1位射手穆罕默德沙拿要求40萬鎊周薪，遲遲唔肯續約，隨時明夏自由身走人，逼使高普需要物色前鋒代替2人，達雲紐尼斯無疑係最佳人選。

雖然曼聯都渴望簽入達雲紐尼斯，但呢位「入球機器」希望加盟一支有得踢歐聯嘅球隊，紅魔鬼滿足唔到佢，成為達雲紐尼斯選擇加盟紅軍嘅主因之一。