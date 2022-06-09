夏薩特翻生貢獻助攻　比利時狂炒波蘭

周四(9日)凌晨歐國聯A4組，出現驚人賽果，比利時先落後1球情況下，主場反勝波蘭6比1，近年因傷經常缺陣嘅球星夏薩特，今仗有出色發揮，並貢獻1次助攻，呢位皇馬翼鋒豪言已恢復最佳狀態，下場將會入波。

比利時上仗歐國聯以1比4慘敗畀荷蘭，加上今仗上半場28分鐘，被波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基射破大門，以為又會再輸1場，但呢支「歐洲紅魔」之後大發神威，臨完上半場由韋素喺禁區邊勁射入網扳平1比1。

換邊之後，成為比利時嘅世界，兩位球星合作，夏薩特妙傳畀奇雲迪布尼單刀射入，反超前2比1。跟住後備上陣嘅李安度杜沙特梅開二度，加上丹當斯卡、奧賓達各建一功，協助比利時大勝6比1，打開今屆勝利之門。

沉寂多時嘅夏薩特今場踢咗66分鐘，表現翻生，除咗有1次助攻之外，仲有多次射門機會，可惜未能入波，賽後佢話：「我一直都講要透過比賽來恢復狀態，我有機會入波，但不幸錯失咗，大家下場再睇下點。」比利時下仗對手係同組最弱嘅威爾斯，的確係夏薩特爭取入波嘅好機會。