三子合轟77分　「綠衫軍」主場輕取勇士　

NBA總決賽G3賽事，塞爾特人返回主場硬撼勇士。勇士今仗雖然續有「咖哩仔」史堤芬居里獨取全場最高31分，但「綠衫軍」憑兩大巨頭謝倫布朗、達頓合共轟入53分，加上史馬特貢獻24分，最終在大部分時間領先下，以116:100取勝，總局數再次領先2:1。

上仗作客被勇士大炒19分後，主場出擊的塞爾特人今仗開局相當醒神，當中謝倫布朗首節轟下17分，帶領球隊以33:22大幅領先。第二節「咖哩仔」史堤芬居里受個犯纏身影響，上陣時間減少，雖然奇利湯臣及時挺身而出，多次命中三分球，但勇士半場仍然落後12分。第三節勇士終於發力，「浪花兄弟」合轟射入25分，當中「咖哩仔」完成一次「4分打」，牽起全場高潮，更曾一度反超，打完3節「綠衫軍」僅領先4分。

不過最後一節「綠衫軍」加強防守力度，令勇士三分球僅9射1中，單節只取得11分；另外比賽尾段「咖哩仔」在一次搶球時不慎受傷，加上積蒙格連六犯離場，勇士最終返魂乏術，以16分之差落敗，G4將會在周六（11日）早上繼續在塞爾特人主場舉行。

數據上謝倫布朗全場16射9中，取得全隊最高27分，至於達頓表現亦回勇，與史馬特分別貢獻26分及24分，三子合共轟下77分，成「綠衫軍」獲勝最大關鍵；相反勇士只有「浪花兄弟」合共取下56分，其他球員卻表現平平，包括只得2分、4籃板、3助攻的積蒙格連。