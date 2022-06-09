夏蘭特弗爆　挪威半勝嗒得「洛」

歐國聯B4組賽事，榜首挪威主場迎戰斯洛文尼亞。挪威兩戰全勝弗到震，神鋒艾寧夏蘭特腳風極順士哥停不了，遇上態沉嘅斯洛文尼亞，有力先發制人，半場主勝捧得過。(周五凌晨2時45分開賽)

斯洛文尼亞近況低迷

挪威喺今屆歐國聯表現神勇，頭兩輪先後擊敗塞爾維亞同瑞典，頭號功臣必屬艾寧夏蘭特。呢位新季加盟曼城嘅大紅人，包辦咗球隊呢兩仗3個士哥，睇番佢近7次為挪威披甲，場場有波入兼猛轟11粒，呢部「入球機器」真係勒唔住，配合馬田奧迪加特及祖舒亞京治等從旁支援，唔愁冇供應。

作客嘅斯洛文尼亞近況沉到爆，頭兩輪歐國聯輸晒之餘，更狂失6粒，包括上仗對塞爾維亞慘敗1比4，就算有鋼門奧比歷把關都冇符。翻查紀錄，雙方近6次正面交鋒，挪威取得4勝1和1負，擺明食住斯洛文尼亞。

而且挪威擅打閃擊戰，連同熱身賽在內，近3仗唔單止贏晒，更全部於上半場已取得領先，由頭贏到尾，可見呢支北歐球隊初段甚為搶韁，今仗可速食斯洛文尼亞。