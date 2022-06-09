【港講J.League】藍武士拍跳南美球隊　惜未破巴西魔咒

上期講過由於遇上國際賽期，日職聯因而要讓路，不過一眾日本國腳就冇得抖，事關「藍武士」就有4場友賽要進行，為今年的世界盃決賽周作準備。日本隊早前就先後約戰巴拉圭及巴西，結果勝負各一。

6.2 日本 4:1 巴拉圭

日本國家隊六月的第一戰，先晌札幌巨蛋球場迎戰巴拉圭。巴拉圭近年的表現大不如前，嚟緊亦無緣2022世界盃決賽周，因此賽前一般都睇好日本可以取勝而回。

日本隊監督森保一今場波就以4-3-3陣式應戰，陣容上亦有驚喜。門將位置上就以丹尼爾舒密特取代常規正選權田修一把關；至於首次入選、效力史特加的伊藤洋輝則取代長友佑都出任正選左閘位置，都可以話係另一驚喜。

中場線方面，森保一就以鎌田大地、原口元氣及遠藤航的清一色德甲兵鎮守，再配合堂安律及三笘薫在兩翼進行側擊，支援擔任正前鋒的淺野托磨。

一如所料，日本隊在開賽不久已經採取主動，開賽僅5分鐘即有堂安律的攻門被巴拉圭門將羅渣士救出；到11分鐘更有鎌田大地的射門中柱彈出，可見「藍武士」攻勢的猛烈。至於客隊巴拉圭亦有入球機會，但利華路斯及奧斯卡羅美路的射門均先後被丹尼爾舒密特救出。

戰至36分鐘，日本隊終於成功破門。老大哥原口元氣在中場引球推進，直線傳予快馬淺野托磨，呈半單刀姿態的淺野托磨亦機警地將皮球「笠」過對手門將射入，為日本先開紀錄。

不過1:0並唔係上半場的最終比數，戰至42分鐘，堂安律右路傳中，後上的鎌田大地的頭球攻門頂唔應，皮球卻意外彈中巴拉圭門將羅渣士的身軀入網。結果日本在半場領先2:0。

日本隊監督森保一在半場一次過作出3個調動，板倉滉、前田大然及中山雄太一次過換入，隊長吉田麻也、遠藤航及淺野托磨則提早休息。經過一輪調動後日本在下半場竟然先失守，下半場14分鐘，改任中堅的伊藤洋輝後場傳球斷纜，達利斯干沙利斯截得皮球後呃過谷口博之在禁區頂起腳射入，追成1:2，對於日本隊嚟講可以話係始料不及。

失波後唔夠1分鐘，日本隊立即振作過來，在下半場出任隊長的原口元氣在禁區頂成功牽引巴拉圭的守衛，並交出一記斜傳予左路空晒的三笘薫，而三笘薫亦不負所托射入，日本隊領先至3:1。

交出兩記助攻的原口元氣及後被換出，由田中碧入替，但日本隊依然有甚多入球機會，從未給予巴拉圭喘息的機會。下半場24分鐘，鎌田大地搏得十二碼，但堂安律主射卻被救出，山根視來的衝前補射亦告一飛沖天。

直至下半場40分鐘，田中碧在娥眉月頂無人看管下輕鬆射入，為球隊錦上添花，日本隊最終亦以4:1擊敗巴拉圭。

日本隊監督森保一賽後表示相當滿意球隊的表現，一眾球員在賽前所做的準備並無白費，而賽果更顯示出躋身世界盃決賽周的球隊應有的風範。日本隊今場的陣容除了川崎前鋒中堅谷口彰悟，其餘有份上陣的球員都係晌海外效力，似乎森保一都想睇真啲班外流兵的狀態。

6.6 日本 0:1 巴西

日本隊六月第二戰的對手為世界級勁旅巴西，雖然過往13次大國腳對戰皆落敗而回，但「藍武士」剛戰大勝巴拉圭後自然有十足的信心應戰。另外，今場賽事被安排在國立競技場舉行，亦是國立競技場在重建後的首場日本大國腳賽事，結果吸引到63,638人入場觀戰，創下疫情後的新高，可見「藍武士」的吸引力。

日本隊的陣容在今場有大變動，監督森保一似乎想趁機檢視晒所有球員的競技狀態。門將權田修一復任正選，至於另一老大哥長友佑都亦復任正選左閘，成為今仗僅有的兩名日職聯代表。至於對巴拉圭一仗避戰的南野拓實及伊東純也，今場亦取得正選席位。

實力比日本高的巴西，開賽無耐已經差少少取得入球，效力里昂的攻擊中場盧卡斯柏基達在禁區內接應尼馬傳送，可惜中柱彈出。上半場的形勢一直是由巴西主導，排出主守陣容的日本隊處於被動，但防守組織卻相當嚴密，令黃衫軍並無明顯的入球機會。

巴西頭號球星尼馬在上半場有多次射門機會，但佢的攻門不是被日本隊守將所擋，就是被日本隊門將權田修一化解。巴西在上半場的射門多達13次，可惜仍然攻破唔到日本的大門，結果雙方半場互交白卷。

下半場日本隊監督森保一以上仗的巴拉圭表現出色的鎌田大地入替原口元氣，務求扭轉上半場被動的局面，但巴西似乎仍然是主導的一方。拉芬夏比洛尼、尼馬、李察利臣等攻擊球員多次製造攻門，令日本隊門前險象環生，似乎巴西取得入球只係遲早的事。

日本隊及後再換入前田大然、三笘薫、堂安律的攻擊手，務求加強火力拉近場上差距，可惜並唔湊效。

戰至下半場30分鐘，日本終於失守，尼馬在禁區內的射門被權田修一所擋，衝前執雞的李察利臣卻被遠藤航所撞跌，執法的伊朗籍球證法根尼為此判罰十二碼，結果尼馬一射中鵠為巴西領先1:0，而呢球亦係尼馬晌日本隊身上取得的第9個入波，似乎佢對付日本隊甚有心得。

落後的日本隊再換入中場老大哥柴崎岳入場，務求取得突破，可惜仍然唔能夠扭轉局勢。三笘薫同鎌田大地在前場的配合亦唔能夠攻破巴西的防線，結果日本在主場0:1不敵巴西，連續14場對戰巴西皆落敗而回。

日本隊監督森保一賽後表示對賽果感到遺憾，但亦同時間承認現階段的日本隊仍未有足夠實力同巴西抗衡；另外球隊今場顯出攻擊力疲弱的問題，森保一亦承認日本在呢方面有進步空間。不過森保一相信球隊必須繼續透過與高水平球隊交手，先可以取得進步，佢希望球隊可以成功從今場比賽中學習。

經過兩場友賽後，日本隊將繼續出戰麒麟盃，佢哋會先晌6月10日晚上在神戶出戰非洲勁旅加納；而晌6月14日的另一場賽事，日本隊則會在大阪出戰智利或突尼西亞的勝方，並完成今個六月的國家隊友賽。而在國際賽過後，日職聯將會晌6月18日重開，各位球迷記得留意。

本周日乙直播時間：

6月11日下午5：00pm 金澤薩維根 對 FC橫濱 有線電視601／661

6月12日中午12：00pm 山口雷法 對 岡山綠雉 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯官方頻道：

歐陽耀沖Vlog第2集：