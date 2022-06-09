佘繕妡力爭衞冕NCAA　陳欣汶繼續操弗

三位運動員（右起）梁嘉顯、陳欣汶及佘繕妡齊出席UA品牌活動，難得兩位赴美留學的女將碰頭，分享成長點滴。（許思彤攝）

香港重劍代表佘繕妡、籃球員梁嘉顯和陳欣汶今日（9日）出席Under Armour旗艦店開幕禮，分享近況。早前在NCAA封后的「佘佘」，期望大學餘下兩年繼續霸佔后座：「我對衞冕充滿動力，也相信自己有能力做到。」

就讀美國聖母大學的佘繕妡，今季勇奪NCAA冠軍兼殺入世界盃8強，勢不可擋，雖然落選亞錦賽，但上周贏得會長盃後，本地排名回升到第3，有機會亮相7月世錦賽：「如果去到，會是我第4次參加世錦賽。希望減少失誤，突破自我。」

「佘佘」透露8月底回美國，力爭衞冕NCAA：「學校有個傳統，會在你畢業時，把你的名字和奪冠年份釘上Locker。加上學校未試過有亞洲女生贏得重劍冠軍，我是第一個，令我餘下兩年更有動力爭冠。」目前世界排名46的她，期望來季衝上前32。

女甲偉邦球員陳欣汶（Yannie）今季也協助以馬利學院打入NCAA D3正賽，兼成為聯盟最佳三隊一員。她謙稱技術、身體對抗與當地球員尚有距離，會趁休季操弗自己，並於7月初返美參加夏季聯賽。主修運動管理的她，盼學成歸來，為香港運動發展出一分力。

另外，甲一聯賽7月中重啟，東方龍獅射手梁嘉顯稱球隊漸入佳景，會全力衝冠：「目標沒變，仍是冠軍。個人方面貪心點，正選之餘，攻守都要作出更多貢獻。」