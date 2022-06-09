試陣輪換影響進攻　葡萄牙捷克「細」均力敵

歐國聯A2組賽事，葡萄牙喺主場鬥捷克。葡萄牙今屆賽事以練兵及試陣為主，目標係為年底世盃決賽周做準備，王牌C朗拿度亦唔介意加入輪換行列，重建中嘅鋒線自然影響入球能力，面對擅長穩守突擊踢法嘅捷克，預料入波唔會多，2.5球入球細開出機會甚高。(周五凌晨2時45分開賽)

葡萄牙目前喺小組兩戰得4分暫排榜首，今場係球隊8日內第3戰，領隊費蘭度山度士將貫徹輪換政策，連王牌前鋒C朗亦要控制上陣時間，佢喺首仗大戰西班牙就先任後備，上仗4比0大炒瑞士正選登場個人梅開二度，但今仗唔排除再做住後備先，葡萄牙攻力難免受到削弱。

葡軍防線穩健

事實上，費蘭度山度士擺明利用歐國聯做實驗場，試出唔同進攻組合，所以拉菲爾利亞奧、列卡度賀達及奧達維奧艾美臣等新進攻擊手都有機會上陣，不過新鋒線似乎仍未出現化學作用，影響球隊攻力。反而以比比及祖奧簡斯路領導的防線持續穩健，今場相信亦會穩中求勝。

捷克近年成績冒升，穩守突擊踢法係球隊最大武器，上場主場就以2比2賽和西班牙，表現有驚喜，只可惜首席射手柏德列舒希克因傷缺陣，鋒力受削，一旦對方唔急於搶攻，捷克就無可奈何。睇番佢哋近3場作客，總入球全開2球或以下，今仗造訪葡萄牙必以守為先，葡萄牙想大勝極有難度，一於博入球細。