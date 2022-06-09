受理文野心吸引　杜查祖利亞綻放生涯餘暉

曾在日職打拚多年的理文前鋒杜查祖利亞，屬「黃黑軍團」近年最具話題性的外援。這位高大鋒將有着巴西人一貫樂天個性，在分享過往在東瀛闖蕩的往事之餘，亦談到選擇來港發展，全因被理文野心所吸引。

記者相約這位身材高大的巴西前鋒在日式喫茶店進行訪問，在「榻榻米」座位上盤腿而坐，杜查一再調整坐姿，顯得不太自然：「以前喺日本經常要坐『榻榻米』，日本球員當然冇問題，我哋呢班外援身體構造唔同，點都坐唔慣。」杜查經常自嘲英文水平一般，反而苦練得來的日文能力，是他「得意之作」。「喺日本如果唔學日文，係好難同人溝通，當時雖然有翻譯幫手，可以直接同當地人傾計交心當然更開心。」杜查回憶道。

職業生涯初期杜查隻身外闖東瀛，效力過京都不死鳥和清水心跳等幾支日職球隊，亦曾隨鹿島鹿角捧起日聯盃，講到在當地最深刻的經歷，杜查說：「肯定係踢鹿島鹿角嗰陣，呢隊波嘅心態同其他隊係好唔同，對贏波非常執著。」

日本向來崇尚巴西足球風格，日職賽場上不乏森巴球員的身影，杜查直言自己在日效力時，亦深受當地文化啟發，並提起在京都效力時的一段往事：「當時有位入選日本代表隊嘅年輕隊友，每日放學着校服踩單車嚟練波，如果喺巴西，呢個細路為踢波好可能已放棄學業，慢慢被經理人同金錢所包圍。」杜查口中的，正是曾外流德甲，現時效力美職的久保裕也，他直言日本球員注重職業發展的同時，亦不會忽視學業，這種觀念與巴西有極大差別。

征戰職業賽場逾10年，步入職業生涯暮年的他，承認足球對自己的意義隨年齡增長而變化，經歷近年疫情，亦令他重新思考自己與足球的關係：「因為疫情關係，我哋一度同球場分隔，呢種感覺好痛苦，卻令我意識到，我熱愛呢項運動嘅程度遠超自己預期；如果熱愛足球嘅個團火熄滅，我都唔會繼續踢波，但我對足球嘅熱誠始終不變。」去年年底他再作出新挑戰，登陸港超投效理文，杜查承認加盟之前，對香港足球環境認識不多，全因被「黃黑軍團」的野心所吸引：「參與亞冠比賽，同亞洲一流球隊交手，係我唯一嘅目標，當我聽見理文有決心成為港超冠軍，藉此獲得亞冠參賽資格，我好快就作出加盟嘅決定。」

惟杜查加盟後因疫情及傷患，各項賽事至今僅為理文出場6次，套用主教練陳曉明的話來說，這位森巴前鋒來港後總是「欠啲運」，杜查則樂觀面對：「人生中有啲嘢係掌握唔到，可以踢波兼保持健康，我已經好滿足，足球係隊際運動，冇可能靠一人之力取勝，我同理文都需要時間互相適應。」

近年理文近年開始向亞洲賽進發，同一時間，傑志於「亞冠盃」刷新港超球隊最佳成績，杜查深信傑志會成為理文等其他港超球隊努力追趕的目標：「香港球隊開始認識到，只要搵到適合嘅球員，有朝一日係可以衝出亞洲。只要其他本地球隊一起變好，港超聯亦會用樣進步。」理文即將出戰於今屆「亞協盃」分組賽，杜查與「黃黑軍團」能在亞洲賽之路走多遠，值得期待。

出生日期：1988年4月25日（34歲）

身高：1米88

球員號碼：19

司職：前鋒、翼鋒

曾效力球會（只列部分）：京都不死鳥、鹿島鹿角、洛格倫（比利時）、華斯高、哥連泰斯、富明尼斯、清水心跳、艾華爾

現效力球會：理文

熱愛音樂 杜查靠玩巴西小吉他紓壓

正如其標誌性「武士斬」入球慶祝動作，曾在日本生活多年的杜查，深受日本文化影響，卻始終未有放棄自己的「森巴魂」。這位巴西球員生涯走南闖北，一把森巴小結他（Cavaquinho）總是伴隨左右，包括早前「亞協盃」附加賽之旅：「無論係泰國定係蒙古，我帶住呢把結他走圍去，好開心可以幫到理文贏波，達成闖入分組賽嘅目標」杜查透露自己孩童時期就有機會學習彈奏各種樂器，卻到成年才正真懂得享受音樂。

雖然同屬四弦結他，杜查指採用鐵製弦線的Cavaquinho，與坊間常見的Ukulele分別很大，他亦經常將即興創作的作品，上載於個人社交媒體，在漫長的隔離日子裡，只見他拿起結他彈奏森巴音樂，自得其樂：「我愛森巴，呢個係巴西人嘅傳統，在足球世界以外，音樂可以幫助我治癒心靈。」