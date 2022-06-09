英格蘭蓄「細」待發 強戰意大利

歐國聯「冤家大戰」浪接浪！A3組英格蘭周中作客完德國，周六深夜返回主場鬥意大利。英意兩軍去年在歐國盃決賽對撼，雙方120分鐘踢成1:1，勢均力敵，意大利最終射贏12碼捧盃，粉碎「三獅兵」相隔55年再捧大賽錦標的美夢。事隔不足一年，兩軍再度交鋒，經過兩輪歐國聯緊密賽程後，球員都需要回氣，加上兩隊近3次交鋒法定時間，總入球全開2球或以下，不妨再追入球細[2.5球]。（球賽編號：（六）32、開賽時間：周六深夜2:45）

英格蘭今屆歐國聯出師不利，首仗作客0:1不敵匈牙利，次仗對德國僅靠哈利卡尼完場前射入12碼，以1:1逼和德國，美臣蒙特等中前場腳頭無靈，亦反映球星們經歷漫長球季後，已經身心俱疲。特別是「三獅兵團」最大目標始終是出戰11月展開的世盃決賽周，領隊修夫基應該會繼續試陣，輪換正選陣容，難免削弱入球能力。

藍衫軍經驗默契不足

至於意大利由歐洲冠軍淪落到成為卡塔爾世盃決賽周的座上客，主帥文仙尼正在重建球隊，早前派出多位新人出戰德國，結果打和1:1，上場2:1勝匈牙利，又有只踢過意乙的沙賓處子上陣，試陣意圖明顯。

意大利一眾「新兵」的實力、經驗及默契稍遜，組織攻勢方面有明顯不足，預料難以對英格蘭防線構成太大威脅。不過，「藍衫軍」在防守方面仍然有一定質素，憑住一股拚勁，應該都可以與英格蘭周旋到底。況且英格蘭因為歐國盃決賽球迷搞事，今場需要閉門作賽，「三獅兵團」更棄用溫布萊，66年來首次選用狼隊主場作為今場比賽場地，氣勢或有削弱，相信今場會出現拉鋸戰局，入球不會多，一於捧入球細[2.5球]。

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