沙拿膺英格蘭球員先生　孫興民被無視惹爭議

英格蘭職業足球運動員協會(PFA)周五(10日)公布21/22球季各獎項結果，利物浦前鋒穆罕默德沙拿力壓奇雲迪布尼，第2度當選英格蘭球員先生，同C朗拿度、亨利同舒利亞等傳奇睇齊。不過最佳11人結果就引起極大爭議，拎到英超金靴嘅南韓前鋒孫興民再被無視，大批網民群起炮轟。

雖然英超冠軍落喺曼城手上，不過今次PFA頒獎禮就由利物浦做大贏家，除咗沙拿繼2018年後再度得獎外，最佳11人亦霸佔超過一半嘅6人。沙拿係繼曉士、舒利亞、亨利、C朗、加里夫巴利同奇雲迪布尼後，第7個贏多過1次嘅球員，曼城中場奇雲迪布尼今次未能實現歷史性「3連霸」，結果亦有啲意外。

埃及前鋒沙拿獲獎後表示：「能夠得獎都係極大光榮，無論係團體獎項定個人獎項，而且呢個獎係由球員投票選出，極具份量，證明我嘅努力並冇白費。我屋企有個櫃係專門放獎盃，我會確保有位置放呢個獎項，而且會一直幻想有更多獎盃會被放置。」

同人唔同命，同沙拿一樣以23球並列金靴獎嘅孫興民，早前喺球員先生6人候選名單消失，已經引起一番爭議，估唔到今次公布英超最佳11人，呢位南韓前鋒竟然都係冇份，3箭頭分別係沙拿、沙迪奧文尼同C朗(見表)，引起網民極大回響。

網民AlexTHFC留言：「孫興民係世界上最被低估同最唔受尊重嘅球員」、ErenLDN表示：「孫興民冇份最佳11人係犯罪！」亦有網民話：「唔講以為利物浦係英超冠軍」。曼城喺最佳11人當中有3人上榜，而菲爾科頓就獲得最佳年輕球員獎項。

PFA英超最佳11人

艾利臣比加(利物浦)

阿歷山大阿諾特(利物浦)‧華基爾雲迪積克(利物浦)‧魯迪格(車路士)‧祖奧簡斯路(曼城)

奇雲迪布尼(曼城)‧堤亞高艾簡達拿(利物浦)‧貝拿度施華(曼城)

穆罕默德沙拿(利物浦)‧C朗拿度(曼聯)‧沙迪奧文尼(利物浦)