女拔實現14連霸　隊長：雨戰留下美好回憶

港九區D1中學校際田徑比賽周五（10日）圓滿落幕，學生運動員未受大雨影響熱血比拚，拔萃女書院疫情下依然保持上佳狀態，最終以550分，力壓協恩中學及德望學校，實現14連霸。

拔萃女書院第2日大爆發，全日豪取20金，其中隊長鄧焯文憑100、200米及4x100米奪冠，個人獲得3金。是日大雨未有影響運動員爭勝之心，鄧焯文狀態大勇，100米更刷新個人最佳時間，她表示大雨最考驗參賽者的心態：「我們不單要身體要準備好，更要享受在雨中比賽的感覺。跑的時候我自己覺得很爽，大雨比賽製造一個深刻回憶。」

C Grade 4X100米接力決賽賽果峰迴路轉，協恩中學原本在首名衝線，可惜有成員接棒後倒地，阻礙其他線道選手，最終被取消資格，痛失金牌，最終此項由德望奪冠。至於女拔除在C Grade 4x100米三甲不入外，其餘接力項目全部奪冠。由於接力可獲雙倍積分，最終令女拔以168.5分之差，大勝全場第2名協恩中學，連續14年贏得總冠軍。

學界賽連續兩年取消，故學生們都很珍惜今屆比賽。另一女拔隊長蕭情賽後大讚隊友以努力和團結精神換來冠軍，不禁感矚落淚：「好感動，兩年沒有學界，大家的團隊精神一開始不太強，好記得開會叫『DGS』時，很少人叫，可能大家都覺得尷尬、沒有信心，但今日大家都願意回應。」

上屆總亞軍德望今年跌落第3位，1500米金牌得主李敏慈勉勵師妹們繼續努力，下年捲土重來。李敏慈在1500米最後300米發力，追過香港培正中學的蔡承殷奪冠，這亦是德望A Grade唯一的金牌。李敏慈衝線一刻興奮地振臂歡呼，她表示最後一屆學屆，面對重重困難，最終以金牌作結，感到無比開心：「考DSE期間得知學界賽重開，覺得好驚喜。好開心在這個艱難時期可以參加最後一年學界賽，這幾年有悲有喜，捱過了封場、傷患和DSE，最後可以贏金牌為校爭光，留下美好回憶。」

「港九區D1中學校際田徑比賽」女子組總成績（只列前5）

拔萃女書院 550分

協恩中學 381.5分

德望學校 367.5分

港大同學會書院 201.5分

香港培正中學 105分