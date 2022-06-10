男拔萃大勝宿敵喇沙　大滿貫姿態重奪冠軍

「港九區D1中學校際田徑比賽」今日（10日）在灣仔運動場落幕。拔萃男書院經歷4年等待，以總成績587.5分、284分之差大勝宿敵喇沙書院，以「大滿貫」姿態重奪總冠軍！

拔萃男書院在首日賽事（7日）以77分高踞榜首，即使灣仔上午大雨滂沱，也無法淋熄「拔萃仔」火熱狀態，包辦3個年齡組別的200米金牌，其中古綽峰在C Grade造出22秒2，較學界紀錄快0.39秒；隊長葉景維在A Grade跑出21秒7，亦較紀錄快0.21秒。不過，由於電子計時儀器失靈，兩項賽事均用手動計時，而手計成績不會列作紀錄，空歡喜一場。

下午雨勢減弱，徑項重用電計，也誕生了今屆D1首項紀錄。男拔小將王諾弘在C Grade 1500米，以4分25秒31封王，打破周凱揚在2019年創下的學界紀錄（4分30秒03）。就讀中二的他，首次參加學界，便收穫兩面個人金牌（800米和1500米）和一項紀錄，直言意義重大：「我去年底1500米跑過4分24，隊友都覺得我能打破學界紀錄，老實說壓力頗大。成功了好開心！」葉景維也再下一城，以10秒87榮膺A Grade「百米飛人」，與學界紀錄只差0.27秒。

分數雙計的接力壓軸上演。喇沙在2019年正因為盡攬接力冠軍，絕地反勝，令男拔6連霸斷纜。男拔沒讓歷史重演，除了B Grade 4x400米接力外，其餘5項接力全數封王，最終以210分、205分和172.5分橫掃3個年齡組別冠軍，兼以總成績587.5分、284分之差大勝喇沙，繼2018年後再奪全場總冠軍。

男拔隊長葉景維、王皓正、向浩揚和許雲傑接過總冠軍獎盃，失而復得的感覺，經歷兩年疫情「空白期」，尤其強烈。「疫情下比賽不再是必然，但我們從沒放棄，沒中斷練習，才能重奪冠軍。」向浩揚說。王皓正期望藉著這次冠軍，提醒師弟毋忘男拔傳統：「這幾年沒有學界，拔萃很多傳統都遺失了，希望師弟keep住團火，珍惜每次練習機會。」

「港九區D1中學校際田徑比賽」男子組總成績（只列前5）

拔萃男書院（587.5分）

喇沙書院（303.5分）

旅港開平商會中學（274.5）

九龍華仁書院（253分）

長沙灣天主教英文中學（210分）