試陣鬥攻！法國大解放

歐國聯A1組今晚輪到奧地利主場迎戰法國，由蘭歷克執教嘅奧地利，表現令人眼前一亮，球員進步神速。法國為卡塔爾世盃試陣，首兩仗1和1負，出線機會不大，相信今仗會放開懷抱比賽；既然奧地利近3次主場總入球全開3球或以上，預計今場兩隊無保留鬥攻，捧中位數2.5球入球大。（周六凌晨2時45分開賽）

奧地利於世盃附出局後，改由蘭歷克接手，目標係打入兩年後嘅歐國盃決賽周。呢位「逼搶之父」今季教曼聯成績一般，但喺歐國聯首仗領軍即交出好成績，作客3比0大勝「格仔兵團」克羅地亞。雖然上仗主場1比2不敵丹麥，但奧地利整體表現其實唔差，喺A1組兩仗攻入4球，足見呢班波有明顯進步，今仗回師主場鬥法國，料會全力出擊，希望再一次為球迷帶來驚喜。

尼干古賓耶達爭上位

法國貴為上屆歐國聯冠軍，不過現時佢哋所有心思，已經放晒喺年底卡塔爾世盃決賽周身上，今屆歐國聯明顯志在練兵。法國首仗被丹麥連陷兩城，最終反輸1比2，上仗對克羅地亞亦只能賽和1比1，兩位星級射手賓施馬、基利安麥巴比悉數被收起，擺明係試陣。

主帥迪甘斯坦言，由於首兩仗僅得1分，出線機會不大，將會透過今次賽事備戰世盃，對歐國聯勝負唔會介懷，不過新進攻擊手尼干古、邊緣球員賓耶達等為爭取出席世盃決賽周，定必拚盡爭取迪甘斯認同，令今仗隨時演變成入球騷。