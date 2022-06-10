南非假波59比1及33比1 涉事4隊終身停賽

假波全世界都有，但好似最近南非丁組兩場波咁冇節制，又講唔過去。近日南非聯賽成為熱話，丁組兩場賽事分別出現59比1及33比1比數，令人側目，涉事4隊被判終身停賽，球隊人員及執法球隊，各被罰停賽8年及10年不等。

事件起因係Matiyasi FC同Shivulani猛虎爭奪聯賽冠軍，結果炮製兩場大比數賽果，先係Matiyasi FC對排第3位嘅Nsami猛禽，Matiyasi FC為咗贏聯賽冠軍，同對手Nsami猛禽合作，結果造出59比1嘅驚人賽果，烏龍波多達41球，完場時敗方僅餘7名球員。

至於Shivulani猛虎當得悉另一仗半場出現22比0賽果時，亦決定同Kotoko快樂男孩接觸打假波，結果造出33比1擊敗Kotoko快樂男孩賽果，落敗一方完場時亦僅餘7人應戰，據稱個別球員自動離開球場，理由係太疲累。

出現兩個咁反常嘅比數，賽會宣布賽果無效，上述4隊即時被DQ，聯賽冠軍由排第4嘅Gawula典範自動補上，由於實在太離譜，涉事4隊被罰終身停賽，球隊官員按嚴重程度被罰停賽5至8年，執法球證亦被罰停賽10年。