曼聯有救　法蘭基迪莊同意加盟

曼聯現正積極增兵，力爭下季捲土重來，紅魔鬼組軍大計得到重大進展，英國各大傳媒指曼聯頭號收購目標法蘭基迪莊已經同意今夏加盟，勢必成為新領隊坦哈格重建球隊嘅最關鍵一簽。

據悉曼聯早前已經向巴塞隆拿提出報價，希望以7,000萬歐元收購法蘭基迪莊，雖然巴塞要求8,500萬歐元轉會費，但分歧並唔大，最關鍵係要法蘭基迪莊同意轉會。

原本呢位25歲荷蘭國腳傾向留隊，而且唔想轉投一支冇份踢歐聯嘅球隊，但佢近日態度出現軟化，話對於離開巴塞持開放態度，亦好有興趣加盟曼聯。

事情出現轉機，相信係由於坦哈格全力遊說呢位昔日愛將成「魔」，畢竟兩人曾於阿積士合作過，私下關係良好，法蘭基迪莊點都會畀面呢位恩師。加上巴塞急需出售部份球員，減輕財政負擔，法蘭基迪莊被列入出售名單，亦令佢感到意興闌珊，順理成章接受曼聯邀請。

由於4位中場保羅普巴、尼曼查馬迪、連格、桑馬達今夏離開曼聯，紅魔鬼好需要補充中場人腳，但多位收購目標，包括迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯都拒絕加盟，依家法蘭基迪莊同意成「魔」，為球隊增兵計劃打下一支強心針。