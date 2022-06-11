奧地利打和法國 蘭歷克再摑曼聯一巴

周六(11日)凌晨歐國聯A1組，上屆冠軍法國再受打擊，僅靠後備上陣嘅基利安麥巴比喺比賽末段入波，作客驚險逼和奧地利1比1，今屆3戰仍未開齋，排小組包尾。

至於由前曼聯看守領隊蘭歷克執教嘅奧地利演出神勇，先後擊敗克羅地亞、打和法國，換言之對2018年世界盃冠亞軍，取得1勝1和，證明紅魔鬼成績差並非佢嘅問題，大大力摑曼聯一巴。

法國前2場歐國聯分別不敵丹麥，打和克羅地亞，今仗幾乎可以先開紀錄，但射手賓施馬近門頭槌一頂，卻被奧地利門將賓斯救出。法國錯失入波機會之餘，更於37分鐘失守，被奧地利前鋒安祖斯韋文射入。

換邊之後，法國加強攻勢，包括京士利高文離門10碼起腳高出，結果都係要靠「新世代球王」基利安麥巴比救亡，呢位巴黎聖日耳門前鋒早前對丹麥一役受傷，並缺陣上仗對克羅地亞，佢今場63分鐘入替基沙文，踢到83分鐘，接應尼干古直傳，快放入禁區勁射入網。

麥巴比近7次為國家隊上陣，合共入10球，法國執番1分，但3戰只有2分排包尾，將於下周二(14日)凌晨主場對克羅地亞。

至於原本被睇死係小組中最弱嘅奧地利有4分在手，僅次於榜首丹麥，表現令人刮目相看，早前接掌帥印嘅蘭歷克吐氣揚眉，以行動證明自己「現代足球教父」並非浪得虛名。