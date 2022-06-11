荷蘭大勇格食格可炒波蘭

歐國聯A4組荷蘭主場對波蘭。荷蘭自尹戈爾回巢後止跌回升，加上近年食住波蘭，直取讓球主勝。(周日凌晨2時45分開賽)

尹戈爾上年第3度入主國家隊，上任後11仗豪取8勝3和，6場主場更獲5勝1和，5場勝仗都至少贏2球，相當對辦。佢哋今屆歐國聯首輪作客大炒比利時4比1，上仗派出副選亦以2比1挫威爾斯，霸氣盡現。

波蘭首輪幸運反勝威爾斯2比1，上仗對住比利時即慘敗1比6，加上近5次對「橙軍」全敗，今仗凶多吉少。

威爾斯比利時半場做大騷

同組同時間開波仲有威爾斯主場對比利時，威爾斯喺世盃附贏波出線後，日前歐國聯對住荷蘭，踢到補時兩分鐘一度扳平1比1，但最後遭荷蘭絕殺輸1比2，仍足見球員鬥心十足。比利時上仗大捷成功反彈，但佢哋攻強守弱，近7仗只得一場冇失波，雙方近3次碰頭，半場全開2球或以上，1.5球半場大值博。

直播表

周六5:00pm 日乙 金澤薩維根 Vs FC橫濱

有線661、601台

周六9:00pm U23亞洲盃 澳洲U23 Vs 土庫曼U23

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周六9:00pm 歐國聯 烏克蘭 Vs 阿美尼亞

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周日凌晨零時 U23亞洲盃 烏茲別克U23 Vs 伊拉克U23

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周日凌晨零時 歐國聯 愛爾蘭 Vs 蘇格蘭

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周日2:45am 歐國聯 英格蘭 Vs 意大利

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周日2:45am 歐國聯 荷蘭 Vs 波蘭

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周日3:00am 西乙 基羅納 Vs 特內里費

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周日8:00am 巴甲 國際體育會 Vs 法林明高

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周日8:00am 美職 拿舒維爾 Vs 聖荷西地震

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