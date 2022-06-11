車路士想簽史達寧 但佢有一項「苛刻條件」

英國《太陽報》爆料，指車路士易主之後，將專注增兵工作，並有意收購曼城翼鋒史達寧，據悉呢位27歲英格蘭國腳對於上「車」，亦持開放態度，但就有一項要求，必須成為正選主力，因為佢擔心冇得踢正選，可能會失去國家隊席位，無法出戰今屆世界盃。

史達寧同曼城只剩下1年合約，至今仍未續約，已經多次傳出會方可能出售佢。最新消息指車路士計劃接貨，甚至可能出售薛耶治等球員，籌集6,000萬鎊轉會費買史達寧。

史達寧今季為曼城踢各項賽事有32場以正選上陣，但歐聯4強兩回合對皇馬，以及英超煞科爭標對阿士東維拉等重要賽事，佢只能擔任後備，明顯得唔到領隊哥迪奧拿信任。

加上曼城已經簽入2位前鋒艾寧夏蘭特、祖利安艾華利斯，估計史達寧下季上陣時間會進一步減少，所以佢亦願意轉會，但希望車仔確保佢有正選位置，唔想重蹈覆轍，依家就睇車仔主帥杜曹點樣回應。

另外，車路士宣布中堅安達斯基斯坦臣、中場真禾特等5位球員今夏離隊。