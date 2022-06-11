歐國盃決賽翻版　英格蘭搵意大利復仇

歐國聯A3組重演上年歐國盃決賽戲碼，英格蘭主場鬥意大利。意大利捧盃後呢一年愈踢愈沉，氣勢今非昔比；「閉門出戰」嘅英格蘭復仇心切，不過受到傷患及狀態困擾，加上賽程頻密要時間回氣，不妨追2.5球入球細。(周日凌晨2時45分開賽)

英格蘭喺今屆歐國聯出師不利，首仗作客0比1倒灶輸畀匈牙利，上仗對德國亦僅靠哈利卡尼完場前射入12碼逼和對手，反映一眾球星經過漫長球季後，已經身心俱疲。同時間「三獅兵團」因為上年歐國盃決賽時球迷搞事，被罰閉門作賽，今仗由慣常嘅溫布萊球場搬到狼隊主場作賽，地利及人和優勢大減。

歐國聯成立咁耐，一向被列強視為熱身之地，勝負唔會太在意，英格蘭亦唔例外，預料主帥修夫基會繼續試陣，希望為年底嘅世盃決賽周做準備，火力難免有所影響。

加上佢哋對親意大利都少交收，連同上年歐國盃決賽激戰至互射12碼，兩隊近3次交鋒，法定時間總入球全開2球或以下，相當穩陣。

「藍戰士」經驗默契不足

意大利未能亮相世盃決賽周，主帥文仙尼趁機重建球隊，近兩輪派出基諾圖及沙賓等新人處子上陣，雖然充滿活力，但經驗同默契點都差啲，預料難對英格蘭防線構成太大威脅。幸好「藍戰士」防守仍有一定質素，可以抵擋主隊進襲，估計戰局陷入拉鋸，入球唔慌多。