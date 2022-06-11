鼓勵年輕人投身體育行業 楊德強指啟德可踢世界盃

經過多日以來課堂後，一眾香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃（JSR）學員於周六（11日）終完成最後上課日，為下周做實習直播嘅「實戰」作終極準備！而負責壓軸嘅主講嘉賓民政事務局體育專員楊德強，亦向呢班未來體育記者嘅前途「派定心丸」，指出喺啟德體育園落成後，香港就有世界級場館去搞國際級盛事，甚至有條件去舉辦世界盃，屆時「體育人才」定必求搶手，鼓勵年輕一輩投身行業。

穿上香港足球代表隊波衫到場做嘉賓嘅楊德強，直言自己都係「波牛」，所以相當期待體育園未來能夠舉辦多個世界級賽事，係香港體育發展新里程：「以往嘅大球場、紅館都有不足，阻礙咗運動產業嘅發展。不過，當體育園建成後，可容納5千觀眾嘅公眾運動場平日除咗可以舉辦學界田徑賽、港超聯賽事外；一啲好似NBA季前賽嘅大型賽事，就可以喺1萬人或5萬人場地舉行，甚至若中國能夠成功申辦世界盃嘅話，香港就有足夠嘅『硬件』場地去舉行幾場賽事。比起以往『無硬件連諗都唔使諗』，喺香港啟德體育園踢世界盃絕對『有得諗』！」不過，楊德強亦指出雖有「硬件」上支持，但亦需要有人才等「軟件」去配合，所以香港將來定必求才若渴，屆時年輕人絕對能夠喺呢個國際舞台上大展拳腳。

除咗邀請到楊德強分享之外，培訓計劃更請嚟香港體育學院社區關係及市務總監李忠民，解構「體育學院和運動員嘅社會價值」；另外，著名評述員「籃球博士」張丕德，亦向學員傳授「如何準備一個好直播，點樣做個得人鍾意嘅評述員」心得，為嚟緊學生們要親身上陣直播足球、籃球賽事擔任評述作出指點教路。